Learner Reviews & Feedback for الإعلان من خلال فيسبوك by Meta
About the Course
"ستؤهلك هذه الدورة التدريبية لتكون خبيرًا في استخدام مدير إعلانات فيسبوك. تعلم طرق إنشاء حملات في مدير الإعلانات من خلال تحديد أهداف الإعلانات والجمهور المستهدف والميزانية ومواضع ظهورها تتماشى مع أهدافك الفريدة من نوعها. تعلم طرق وضع الإعلانات وإدارتها عبر فيسبوك وإنستغرام وكيفية تقييم نتائج حملات مدير الإعلانات لديك وتحسينها. في نهاية الدورة التدريبية ستتمكن من إنشاء حملة إعلانية حقيقية في مدير إعلانات فيسبوك ليس بهدف توسيع نطاق معرفتك فحسب بل أيضًا بهدف تكبير قائمتك الخاصة بمشاريع التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستخضع للاختبار للحصول على شهادة فيسبوك للمساعدة في التسويق الرقمي.
في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستتمكن من القيام بما يلي من مهارات:
•إنشاء حملات في مدير إعلانات فيسبوك
• تحديد المقومات والعناصر الأساسية لأي إعلان موجود في مدير إعلانات فيسبوك
• تصميم إعلان يتوافق مع أهدافك التسويقية وتوجيهه للجمهور المراد استهدافه
• تحديد الميزانية ومواضع ظهور الإعلانات ووضع جدول للإعلانات في مدير إعلانات فيسبوك
• تعديل الإعلانات لديك واستكشاف ما بها من أخطاء وإصلاحها في مدير إعلانات فيسبوك
• اجتياز الاختبار للحصول على شهادة فيسبوك للمساعدة في التسويق الرقمي.
تم إعداد هذه الدورة التدريبية لمن يرغب في تعلم طرق استخدام مدير إعلانات فيسبوك ووضع الحملات وإدارتها وتحسين أدائها على فيسبوك وإنستغرام ولمن يرغب في الحصول على شهادة فيسبوك للمساعدة في التسويق الرقمي. لا يلزم أن يتمتع الدارسون بخبرة تسويقية، ولكن يجب عليهم التمتع بمهارات أساسية ذات صلة بتصفح الإنترنت والحرص على المشاركة والتواصل في وسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن يكون لدى الدارسين حساب على فيسبوك وقد يفي حساب إنستغرام بالغرض.
في هذا البرنامج، يتحتم على الدارسين أن يكونوا قد أتموا بالفعل الدورات التدريبية الأربعة السابقة على نحو مثالي."...