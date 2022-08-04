Learner Reviews & Feedback for واجهات برمجة التطبيقات by Meta
About the Course
تعمّق أكثر في العمليات والمفاهيم التي تعتمد عليها واجهات برمجة التطبيقات وبنيتها الأساسية. استكشف المفاهيم الأساسية التي تدعم تطوير واجهة برمجة التطبيقات ومبادئ هندسة النمط المعماري لنقل الحالة التمثيلية (REST). قم بإنشاء أساسيات بيانات واجهة برمجة التطبيقات وREST لتطبيقات الويب باستخدام Django. اكتشف تقنية واجهة برمجة التطبيقات الناشئة وتدرّب على طرقٍ أخرى لبناء واجهات برمجة التطبيقات والعمل باستخدامها. وأخيرًا، اختبر وثائق واجهة برمجة التطبيقات وتحسينها وتطويرها.
بنهاية هذه الدورة التدريبية، ستتمكن من:
• العمل باستخدام واجهات برمجة التطبيقات وبنائها
• إنشاء أساسيات بيانات واجهة برمجة التطبيقات REST لتطبيقات الويب باستخدام Django
• تعرّف على تقنية واجهة برمجة التطبيقات الناشئة
• اختبار وثائق واجهة برمجة التطبيقات وتحسينها وتطويرها
لإكمال هذه الدورة التدريبية، ستحتاج إلى خبرة في Django. بالإضافة إلى ذلك، كن على يقين دائمًا بقدرتك على الإنجاز والنجاح!...