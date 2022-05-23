About this Course

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Intermediate Level
Approx. 47 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Unsupervised Learning
  • K-Means Clustering
  • Parsing
  • Pandas
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level
Approx. 47 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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IBM

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

مقدمة

1 hour to complete
2 videos (Total 6 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

2 hours to complete

واجهة برمجة تطبيقات فورسكوير

2 hours to complete
5 videos (Total 22 min)
Week
3

Week 3

13 hours to complete

تقسيم الحي وتجميعه

13 hours to complete
2 videos (Total 11 min)
Week
4

Week 4

10 hours to complete

معركة الأحياء

10 hours to complete

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