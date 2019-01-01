Learner Reviews & Feedback for كابستون علوم البيانات التطبيقية by IBM
About the Course
ستمنحك دورة مشروع الكابستون هذه لمحة عما يمرّ به علماء البيانات في الحياة الواقعية عند التعامل مع البيانات.
ستتعرف على بيانات الموقع ومقدمي بيانات الموقع المختلفين، مثل فورسكوير. ستتعرف على طريقة إجراء اتصالات واجهة برمجة تطبيقات RESTful لواجهة برمجة تطبيقات فورسكوير لاسترداد البيانات حول أماكن في أحياء مختلفة حول العالم. ستتعلم أيضًا كيف تكون مبدعًا في المواقف التي لا تكون فيها البيانات متاحة بسهولة من خلال استخلاص بيانات الويب وتحليل كود HTML. ستستخدم بايثون ومكتبة الباندا الخاصة بها لمعالجة البيانات، وهو ما سيساعدك في صقل مهاراتك الخاصة باستكشاف البيانات وتحليلها.
وأخيرًا، سيُطلب منك استخدام مكتبة فوليوم للحصول على خرائط رائعة للبيانات الجيوفضائية والإبلاغ عن النتائج والاستنتاجات الخاصة بك.
وإذا اخترت المشاركة في هذه الدورة والحصول على شهادة دورة كورسيرا، فستحصل أيضًا على شارة رقمية من IBM عند إتمامك للدورة بنجاح.
عرض لوقت محدود: تكلفة الاشتراك 39 دولارًا أمريكيًا فقط للشهر الواحد لتتمكن من الحصول على المواد المصنفة والشهادة....