Этот заключительный курс позволит получить представление о том, как аналитики данных работают с данными в реальных условиях.
Вы узнаете о данных о местоположении и различных поставщиках данных о местоположении, таких как Foursquare. Изучите принцип обращения REST API к Foursquare API для получения данных о местах проведения мероприятий в различных районах в любой стране мира. Также вы узнаете о творческом подходе, применяемом в случае недоступности данных и позволяющем выполнить извлечение данных из Интернета и посредством анализа HTML-кода. Вы будете применять Python и библиотеку Pandas для работы с данными, что поможет вам усовершенствовать навыки изучения и анализа данных. В конце вы сможете пользоваться библиотекой Folium для улучшения карт геопространственных данных и для предоставления своих результатов и выводов. Если вы пройдете этот курс и получите сертификат Coursera, вы также можете получить цифровой значок IBM. ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: приобретите подписку всего за 39 долл. США в месяц и получите доступ к упорядоченным по уровням материалам и сертификат по окончании курса.