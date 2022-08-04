About this Course

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Approx. 7 hours to complete
Russian

What you will learn

  • Понять, чем переговоры отличаются от продаж

  • Определить общие стили ведения переговоров

  • Описать личные и поведенческие характеристики эффективного переговорщика

  • Оценить свой личный стиль и как он влияет на процесс переговоров

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 7 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

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University of California, Irvine

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1
Week 1
1 hour to complete

Что такое переговоры?

1 hour to complete
2 videos (Total 24 min), 4 readings, 1 quiz
Week
2
Week 2
1 hour to complete

Влияние на факторы и соображения

1 hour to complete
3 videos (Total 36 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3
Week 3
3 hours to complete

Вы и ваши контрагенты как участники переговоров

3 hours to complete
3 videos (Total 29 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
4
Week 4
1 hour to complete

Подготовка, планирование и реализация

1 hour to complete
6 videos (Total 41 min), 3 readings, 1 quiz

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