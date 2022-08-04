Искусство ведения переговоров ежедневно входит в жизнь сотрудников на всех уровнях и на всех должностях. Участники исследуют, как используются современные подходы к стратегии и тактике переговоров, что подразумевают переговоры, какие типы переговорных отношений существуют - от жесткой сделки до выигрыша, до полностью партнерских и личных отношений. Курс изучает личные и поведенческие характеристики эффективного переговорщика. Участники обсуждают, как расширение возможностей, власть и авторитет влияют на процесс и результат переговоров. Среди тем - как важно планировать и готовиться к переговорной сессии.
Искусство ведения переговоровUniversity of California, Irvine
About this Course
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 7 hours to complete
Russian
What you will learn
Понять, чем переговоры отличаются от продаж
Определить общие стили ведения переговоров
Описать личные и поведенческие характеристики эффективного переговорщика
Оценить свой личный стиль и как он влияет на процесс переговоров
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 7 hours to complete
Russian
Syllabus - What you will learn from this course
1 hour to complete
Что такое переговоры?
1 hour to complete
2 videos (Total 24 min), 4 readings, 1 quiz
1 hour to complete
Влияние на факторы и соображения
1 hour to complete
3 videos (Total 36 min), 1 reading, 1 quiz
3 hours to complete
Вы и ваши контрагенты как участники переговоров
3 hours to complete
3 videos (Total 29 min), 1 reading, 2 quizzes
1 hour to complete
Подготовка, планирование и реализация
1 hour to complete
6 videos (Total 41 min), 3 readings, 1 quiz
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.