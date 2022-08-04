Learner Reviews & Feedback for Искусство ведения переговоров by University of California, Irvine
About the Course
Искусство ведения переговоров ежедневно входит в жизнь сотрудников на всех уровнях и на всех должностях. Участники исследуют, как используются современные подходы к стратегии и тактике переговоров, что подразумевают переговоры, какие типы переговорных отношений существуют - от жесткой сделки до выигрыша, до полностью партнерских и личных отношений. Курс изучает личные и поведенческие характеристики эффективного переговорщика. Участники обсуждают, как расширение возможностей, власть и авторитет влияют на процесс и результат переговоров. Среди тем - как важно планировать и готовиться к переговорной сессии.
Завершив этот курс, вы сможете:
1. Узнать о природе переговоров и о том, чем они отличаются от продаж
2. Ознакомиться с основными доктринами переговоров и препятствиями на пути к
эффективному ведению переговоров
3. Объяснить роль авторитета и как использовать его на переговорах
4. Объяснить роль власти в переговорах и как устранить неравенство силы
5. Объяснить положительное и отрицательное влияние расширения прав и возможностей
6. Изучить различные «позиции» или стили ведения переговоров, которые могут принять
переговорщики.
7. Демонстрировать факторы, влияющие на стиль переговоров.
8. Описать личные и поведенческие характеристики эффективного переговорщика.
9. Продемонстрировать свое понимание эмоционального интеллекта и того, как он влияет
на эффективность переговорщика.
10. Оценить свои собственные ценности и личный стиль, и как они влияют на процесс
переговоров
11. Узнать о критической важности планирования и подготовки в процессе переговоров...