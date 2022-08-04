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Learner Reviews & Feedback for Искусство ведения переговоров by University of California, Irvine

About the Course

Искусство ведения переговоров ежедневно входит в жизнь сотрудников на всех уровнях и на всех должностях. Участники исследуют, как используются современные подходы к стратегии и тактике переговоров, что подразумевают переговоры, какие типы переговорных отношений существуют - от жесткой сделки до выигрыша, до полностью партнерских и личных отношений. Курс изучает личные и поведенческие характеристики эффективного переговорщика. Участники обсуждают, как расширение возможностей, власть и авторитет влияют на процесс и результат переговоров. Среди тем - как важно планировать и готовиться к переговорной сессии. Завершив этот курс, вы сможете: 1. Узнать о природе переговоров и о том, чем они отличаются от продаж 2. Ознакомиться с основными доктринами переговоров и препятствиями на пути к эффективному ведению переговоров 3. Объяснить роль авторитета и как использовать его на переговорах 4. Объяснить роль власти в переговорах и как устранить неравенство силы 5. Объяснить положительное и отрицательное влияние расширения прав и возможностей 6. Изучить различные «позиции» или стили ведения переговоров, которые могут принять переговорщики. 7. Демонстрировать факторы, влияющие на стиль переговоров. 8. Описать личные и поведенческие характеристики эффективного переговорщика. 9. Продемонстрировать свое понимание эмоционального интеллекта и того, как он влияет на эффективность переговорщика. 10. Оценить свои собственные ценности и личный стиль, и как они влияют на процесс переговоров 11. Узнать о критической важности планирования и подготовки в процессе переговоров...
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