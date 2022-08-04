Learner Reviews & Feedback for Aruba Mobility Basics - Arabic أساسيات شبكات وايفاي من أروبا by HPE Aruba Networking
About the Course
في هذه الدورة عن مبادئ الشبكات اللاسلكية من شركة أروبا، سوف تتعلم الاختلافات بين الشبكات السلكية والشبكات اللاسلكية، كما ستتعرف على المنظمات و الهيئات التي تضع المعايير للشبكات اللاسلكية من نوع واي فاي و ستعرف أساسيات الاتصال اللاسلكي. الهدف من هذه الدورة هو تعريفك بطريقة إعداد الشبكة اللاسلكية وكيف تعمل الشبكات اللاسلكية بشكل مبسط دون الحاجة إلى أي خبرة فنية مسبقة. تنقسم الدورة إلى جزأين:
• الجزء الأول هو مقدمة عن التقنيات اللاسلكية والمعايير ومفاهيم التخطي للشبكات اللاسلكية.
• الجزء الثاني يشرح الهياكل و التصاميم الأساسية للشبكات اللاسلكية ، في الماضي والحاضر والمستقبل.
المرشحون المثاليون لهذه الدورة: الأفراد الجدد في مجال الشبكات والذين يرغبون في تعلم أساسيات الشبكات اللاسلكية....