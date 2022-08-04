Learner Reviews & Feedback for المشروع المتقدم لمطور الواجهة الخلفية by Meta
About the Course
يمكّنك المشروع المتقدم من إظهار مهارات متعددة عن طريق حل مشكلة فعلية في الواقع. ستختبر قدراتك في التطوير الشامل في الواجهة الخلفية ضمن سيناريو واقعي عن طريق إنشاء تطبيق ويب من Django. تتضمن كل وحدة ملخصًا موجزًا وروابط إلى المحتوى الذي قمت بدراسته في الدورات التدريبية السابقة ضمن هذا البرنامج.
ستستخدم ترميزًا سليمًا وخاليًا من الأخطاء لإنشاء خادم ويب Django يتضمن نقاط نهاية متعددة لواجهة برمجة التطبيقات وستربطه بقاعدة بيانات MySQL. ستقوم أيضًا بإنشاء نظام قوالب مدعوم بواسطة طرق عرض Django.
في نهاية الدورة التدريبية، ستكون قادرًا على:
• إنشاء تطبيق واجهة خلفية باستخدام مهارات متعددة
• استخدام Django لعرض محتوى HTML الثابت
• تعيين المشروع في مستودع Git
• ربط الواجهة الخلفية بقاعدة البيانات
• تنفيذ واجهات برمجة تطبيقات القائمة وحجز الطاولة
• إعداد تسجيل المستخدم والمصادقة
• اختبار التطبيق باستخدام اختبارات الوحدة وInsomnia
• اكتساب المهارات من هذه الدورة وتقييم المتعلمين الآخرين
• التفكير في محتوى هذا المشروع وفي مسار التعلم الذي في انتظارك.
عند الانتهاء من المشروع المتقدم، سيتوفر لديك سجلاً حافلاً بالمشاريع التي يمكنك عرضها على أصحاب العمل المحتملين عند إجراء المقابلات لوظيفة تتعلق بالهندسة.
لإكمال هذه الدورة التدريبية، ستحتاج إلى وجود خبرة بتطوير الواجهة الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، من المفيد دائمًا أن يكون لديك شعور بالثقة تجاه قدرتك على إنجاز المهام!...