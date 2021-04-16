Learner Reviews & Feedback for Business Transformation with Google Cloud 中文 by Google Cloud
About the Course
云技术或数据科学是什么？它们为什么爆红？更重要的是，它们能为您、您的团队和企业带来什么？
如果您想要了解云技术，以便在自己的岗位上表现卓越、为企业谋求未来发展、在云时代发展壮大，本《Google Cloud 助力企业转型》课程可以满足您的需求。通过这一互动式培训，您将了解云业务的关键驱动因素（特别是 Google 的云技术），学习相关知识/技能以确定企业转型是否适合您和您的团队，并利用云技术的“超能力”构建短期和长期项目。此外，辅助性练习册提供了一些模板、指南和资源的链接，可帮助您编写量身定制的简报文档，提供给领导团队、技术团队或合作伙伴。
主要受众：
企业决策者：董事（管理者的管理者）；独立贡献者 (IC) 的管理者；在非 IT 职能/部门（如财务、营销、销售、人力资源、产品设计）工作、有兴趣了解如何在业务改进机会和转型项目中使用 Google 云技术的独立贡献者。...
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