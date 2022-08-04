Learner Reviews & Feedback for Высокоэффективное деловое письмо by University of California, Irvine
About the Course
Эффективное письмо – мощный инструмент в деловой среде. Вы научитесь формулировать свои мысли четко и кратко, что позволит вашим идеям быть понятыми вашими читателями. Улучшите свои навыки делового письма, научившись выбирать и использовать подходящие для вашей аудитории форматы, использовать правильные средства и соответствующим образом корректировать стиль письма, а также определять свою цель и четко доносить ее до аудитории. Вы также научитесь выявлять, исправлять и избегать наиболее распространенные ошибки в написании документов, а также приобретете ценный опыт анализа, написания и пересмотра широкого спектра деловых документов. От простого электронного письма до полного отчета - узнаете, как использовать хорошее деловое письмо в своих интересах.
Завершив этот курс, вы сможете:
1. Писать эффективные деловые сообщения, включая плохие и хорошие новости,
убеждающие письма, презентации, электронные письма, служебные записки, деловые
отчеты и пресс-релизы.
2. Узнаете, как редактировать и вычитывать деловые документы.
3. Научитесь писать для глобального рынка....