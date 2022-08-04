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Back to Высокоэффективное деловое письмо

Learner Reviews & Feedback for Высокоэффективное деловое письмо by University of California, Irvine

About the Course

Эффективное письмо – мощный инструмент в деловой среде. Вы научитесь формулировать свои мысли четко и кратко, что позволит вашим идеям быть понятыми вашими читателями. Улучшите свои навыки делового письма, научившись выбирать и использовать подходящие для вашей аудитории форматы, использовать правильные средства и соответствующим образом корректировать стиль письма, а также определять свою цель и четко доносить ее до аудитории. Вы также научитесь выявлять, исправлять и избегать наиболее распространенные ошибки в написании документов, а также приобретете ценный опыт анализа, написания и пересмотра широкого спектра деловых документов. От простого электронного письма до полного отчета - узнаете, как использовать хорошее деловое письмо в своих интересах. Завершив этот курс, вы сможете: 1. Писать эффективные деловые сообщения, включая плохие и хорошие новости, убеждающие письма, презентации, электронные письма, служебные записки, деловые отчеты и пресс-релизы. 2. Узнаете, как редактировать и вычитывать деловые документы. 3. Научитесь писать для глобального рынка....
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