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Course 10 of 10 in the
Успешная карьера Specialization
Approx. 5 hours to complete
Russian

What you will learn

  • Повышайте ценность своей организации, эффективно собирая, синтезируя и анализируя информацию.

  • Разработка практических и инновационных решений организационных проблем.

  • Используйте мощные инструменты стратегического планирования.

  • Доносить информацию, идеи и варианты до лиц, принимающих решения на высшем уровне.

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Coursera Labs
Includes hands on learning projects.
Learn more about Coursera Labs External Link
Course 10 of 10 in the
Успешная карьера Specialization
Approx. 5 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

Placeholder

University of California, Irvine

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1
Week 1
1 hour to complete

Задание Дипломного проекта

1 hour to complete
4 readings
Week
2
Week 2
10 minutes to complete

Неделя 2 Проверка прогресса

10 minutes to complete
1 reading
Week
3
Week 3
10 minutes to complete

Неделя 3 Проверка прогресса

10 minutes to complete
1 reading
Week
4
Week 4
1 hour to complete

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1 hour to complete
2 readings

About the Успешная карьера Specialization

Успешная карьера

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