Цель дипломного проекта специализации "Успешная карьера" в том, чтобы вы применили методы и приемы, изученные в серии курсов на личном опыте, что даст вам возможность донести свою ценность до потенциальных работодателей. Вы сосредоточите свои навыки общения, управления, ведения переговоров, решения проблем, делового письма, управления временем и финансами, предпринимательства и управления в одном проекте, который продемонстрирует вашу готовность к карьерному росту. Завершив этот курс, вы сможете: Применять методы, приемы и навыки, полученные в рамках специализации, для улучшения работы вашей организации путем эффективного сбора, синтеза, анализа и представления информации. Развивать и оттачивать навыки критического мышления, оценивая идеи, концепции, подходы и предположения, чтобы прийти к практическому, но инновационному решению организационной проблемы. Научитесь умело использовать мощный инструмент – стратегическое планирование. Эффективно доносить информацию, идеи, проблемы и варианты до лиц, принимающих решения на высшем уровне.
About this Course
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Approx. 5 hours to complete
Russian
What you will learn
Повышайте ценность своей организации, эффективно собирая, синтезируя и анализируя информацию.
Разработка практических и инновационных решений организационных проблем.
Используйте мощные инструменты стратегического планирования.
Доносить информацию, идеи и варианты до лиц, принимающих решения на высшем уровне.
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 5 hours to complete
Russian
Syllabus - What you will learn from this course
1 hour to complete
Задание Дипломного проекта
1 hour to complete
4 readings
10 minutes to complete
Неделя 2 Проверка прогресса
10 minutes to complete
1 reading
10 minutes to complete
Неделя 3 Проверка прогресса
10 minutes to complete
1 reading
1 hour to complete
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1 hour to complete
2 readings
About the Успешная карьера Specialization
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