Learner Reviews & Feedback for Проект "Успешная карьера" by University of California, Irvine
About the Course
Цель дипломного проекта специализации "Успешная карьера" в том, чтобы вы применили методы и приемы, изученные в серии курсов на личном опыте, что даст вам возможность донести свою ценность до потенциальных работодателей. Вы сосредоточите свои навыки общения, управления, ведения переговоров, решения проблем, делового письма, управления временем и финансами, предпринимательства и управления в одном проекте, который продемонстрирует вашу готовность к карьерному росту. Завершив этот курс, вы сможете: Применять методы, приемы и навыки, полученные в рамках специализации, для улучшения работы вашей организации путем эффективного сбора, синтеза, анализа и представления информации. Развивать и оттачивать навыки критического мышления, оценивая идеи, концепции, подходы и предположения, чтобы прийти к практическому, но инновационному решению организационной проблемы. Научитесь умело использовать мощный инструмент – стратегическое планирование. Эффективно доносить информацию, идеи, проблемы и варианты до лиц, принимающих решения на высшем уровне....