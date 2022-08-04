Learner Reviews & Feedback for التحضير لمقابلة عمل الترميز by Meta
About the Course
ستساعد الدورة التدريبية النهائية في هذا البرنامج في تحضيرك للجوانب الفريدة لمقابلة عمل الترميز، مع مناهج لحل المشكلات وأسس علوم الحاسب الآلي اللازمة للحصول على الوظيفة. وفي النهاية، ستكتسب رؤى ونصائح إستراتيجية لإجراء مقابلة عمل ناجحة.
وبنهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون لديك معرفة بما يلي:
• التواصل المناسب أثناء مقابلة عمل الترميز
• إستراتيجيات إجراء مقابلات العمل الناجحة
• استخدام الكود الزائف pseudocode
• أساسيات علوم الحاسب الآلي
• قدرات هياكل البيانات وطريقة تنفيذها
• طريقة مراجعة هياكل البيانات في سياق مقابلات عمل الترميز
• مفهوم الخوارزميات والمناهج الشائعة للعمل معها
• طريقة وضع تصوير مرئي للخوارزمية
• الجمع بين أنماط الترميز الجديدة والتي تعلمتها سابقًا لحل المشكلات
من الناحية المثالية، يجب أن تكون قد أكملت جميع الدورات التدريبية في هذه الشهادة المهنية....