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Learner Reviews & Feedback for Коммуникация на рабочем месте в XXI веке by University of California, Irvine

About the Course

Рабочее пространство сегодня гораздо более разнообразно, чем когда-либо ранее. Из-за постоянного роста населения планеты и увеличения способов коммуникации нам все чаще приходится работать с представителями разных поколений, культур, полов и религий. Такое разнообразие вкупе с появлением удаленного и гибридного формата работы требует разработки новых стратегий для более эффективного общения. Этот курс позволит вам определить свой стиль общения и адаптировать его так, чтобы выстраивать отношения с любыми коллегами и повышать продуктивность работы всей команды. После окончания этого курса вы сможете: 1.Определить свой собственный стиль общения. 2. Использовать техники для повышения эффективности коммуникации. 3. Понять, как демографические изменения влияют на общение в рамках рабочего пространства. 4. Понять различия между пятью поколениями людей и их предпочтениями в процессе общения. 5. Определить преимущества общения в форматах традиционной, удаленной и гибридной работы. 6. Узнать о наиболее эффективных способах общения с начальством и подчиненными. 7. Внедрить стратегию гибкой коммуникации, чтобы продуктивнее общаться с коллегами...
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