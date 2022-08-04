Learner Reviews & Feedback for Коммуникация на рабочем месте в XXI веке by University of California, Irvine
About the Course
Рабочее пространство сегодня гораздо более разнообразно, чем когда-либо ранее. Из-за постоянного роста населения планеты и увеличения способов коммуникации нам все чаще приходится работать с представителями разных поколений, культур, полов и религий. Такое разнообразие вкупе с появлением удаленного и гибридного формата работы требует разработки новых стратегий для более эффективного общения. Этот курс позволит вам определить свой стиль общения и адаптировать его так, чтобы выстраивать отношения с любыми коллегами и повышать продуктивность работы всей команды.
После окончания этого курса вы сможете:
1.Определить свой собственный стиль общения.
2. Использовать техники для повышения эффективности коммуникации.
3. Понять, как демографические изменения влияют на общение в рамках рабочего
пространства.
4. Понять различия между пятью поколениями людей и их предпочтениями в процессе
общения.
5. Определить преимущества общения в форматах традиционной, удаленной и гибридной
работы.
6. Узнать о наиболее эффективных способах общения с начальством и подчиненными.
7. Внедрить стратегию гибкой коммуникации, чтобы продуктивнее общаться с коллегами...