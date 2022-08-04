Learner Reviews & Feedback for Корпоративная стратегия by University of Illinois at Urbana-Champaign
About the Course
В этом курсе вы узнаете, как корпорации создают, фиксируют и поддерживают стоимость, выходя за рамки управления одним направлением бизнеса. Он является дополнением (и, как правило, должен следовать за) курсом по бизнес-стратегии, который фокусируется на развитии и поддержании конкурентного преимущества для отдельной бизнес-единицы. Здесь вы сможете лучше понять и освоить инструменты для анализа и управления решениями с точки зрения корпоративного уровня, в котором особое внимание уделяется управлению несколькими предприятиями и множеством заинтересованных сторон. Примерами таких решений являются вертикальная интеграция, диверсификация, слияния и поглощения, стратегические альянсы, международная экспансия, глобальная стратегия, корпоративное управление и корпоративная социальная ответственность.
Вы сможете:
• Понять, как корпорации создают и получают стоимость как многопрофильные предприятия.
• Научиться инструментам и основам для оценки выбора в отношении масштабов корпорации, корпоративных сделок и глобальной стратегии.
• Научиться анализировать сложные бизнес-ситуации и разрабатывать последовательные корпоративные стратегии.
Этот курс является частью программы iMBA, предлагаемой Университетом Иллинойса, гибкой, полностью аккредитованной онлайн программой MBA по невероятно выгодной цене. Более подробную информацию можно найти на странице Ресурсы в этом курсе и на сайте onlinemba.illinois.edu....