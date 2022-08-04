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Back to Набор инструментов творчества I: изменение перспектив

Learner Reviews & Feedback for Набор инструментов творчества I: изменение перспектив by University of Illinois at Urbana-Champaign

About the Course

Думать и делать одни и те же вещи быстрее и лучше недостаточно для инноваций; нам нужен творческий подход. К счастью, креативность - это навык, которому можно научиться. В этом курсе мы рассмотрим, когда, почему и как вы можете быть креативными, чтобы вы могли пройти через творческий процесс более эффективно и результативно. Он научит конкретным шагам, которые позволят вам изменить свою перспективу и увидеть новые возможности и решения. В книге разъясняется, чего следует ожидать от творческого процесса, и дается поддержка в том, как поддерживать достигнутый прогресс. В книге также даются рекомендации по формированию культуры поддержки творчества. В результате вы сможете повысить свою собственную креативность и креативность своих команд и организаций, чтобы распознавать и развивать новые возможности. Вы сможете: - Идентифицировать и генерировать возможности для творчества и запуска инновационного процесса - Намеренно и уверенно входить в творческий процесс и продвигаться по нему - Поощрять и поддерживать творчество других людей Этот курс является частью набора онлайн-программ Gies College of Business, включая iMBA и iMSM. Подробнее о поступлении на программы и о том, как ваша работа на Coursera может быть использована при поступлении для получения степени на сайте https://degrees.giesbusiness.illinois.edu/idegrees/....
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