"Творчество требует от нас сотрудничества с другими людьми, и этот курс поможет вам стать лучшим креативным сотрудником. Мы должны уметь подавать свои
творческие идеи так, чтобы они вызывали у других восторг, а не недоумение или пренебрежение. Мы должны уметь оценивать идеи других, чтобы выявлять, а не упускать творческие решения. Мы должны уметь работать с нашими командами так, чтобы творчество процветало, а не подавлялось. В данном курсе рассматривается каждая из этих потребностей, выявляются проблемы и даются рекомендации для эффективной работы. В итоге мы получим руководство о том, как способствовать эффективному творческому сотрудничеству. Вы сможете: -Разрабатывать презентации инновационных идей, чтобы вызвать у слушателей воодушевление и ясность -Оценивать презентации других людей, чтобы выявить отличные новые идеи -Руководить группами, чтобы способствовать эффективному сотрудничеству для реализации инноваций Этот курс является частью набора онлайн-программ Колледжа Бизнеса Гис, включая iMBA и iMSM. Подробнее о поступлении на программы и о том, как ваша работа на Coursera может быть использована при поступлении для получения степени на сайте https://degrees.giesbusiness.illinois.edu/idegrees/."