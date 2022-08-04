About this Course

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Approx. 21 hours to complete
Russian
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 21 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

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University of Illinois at Urbana-Champaign

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1
Week 1
1 hour to complete

Ориентация курса

1 hour to complete
2 videos (Total 4 min), 5 readings, 1 quiz
3 hours to complete

Модуль 1: 1 Подача идей 1

3 hours to complete
3 videos (Total 49 min), 2 readings, 4 quizzes
Week
2
Week 2
5 hours to complete

Модуль 2: Оценка идей

5 hours to complete
4 videos (Total 42 min), 2 readings, 6 quizzes
Week
3
Week 3
5 hours to complete

Модуль 3: Привлекательность командного творчества

5 hours to complete
9 videos (Total 67 min), 2 readings, 5 quizzes
Week
4
Week 4
6 hours to complete

Модуль 4: Преодоление барьеров на пути к командному творчеству

6 hours to complete
9 videos (Total 91 min), 4 readings, 8 quizzes

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