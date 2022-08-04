Chevron Left
Back to Набор инструментов творчества II: творческое сотрудничество

Learner Reviews & Feedback for Набор инструментов творчества II: творческое сотрудничество by University of Illinois at Urbana-Champaign

About the Course

"Творчество требует от нас сотрудничества с другими людьми, и этот курс поможет вам стать лучшим креативным сотрудником. Мы должны уметь подавать свои творческие идеи так, чтобы они вызывали у других восторг, а не недоумение или пренебрежение. Мы должны уметь оценивать идеи других, чтобы выявлять, а не упускать творческие решения. Мы должны уметь работать с нашими командами так, чтобы творчество процветало, а не подавлялось. В данном курсе рассматривается каждая из этих потребностей, выявляются проблемы и даются рекомендации для эффективной работы. В итоге мы получим руководство о том, как способствовать эффективному творческому сотрудничеству. Вы сможете: -Разрабатывать презентации инновационных идей, чтобы вызвать у слушателей воодушевление и ясность -Оценивать презентации других людей, чтобы выявить отличные новые идеи -Руководить группами, чтобы способствовать эффективному сотрудничеству для реализации инноваций Этот курс является частью набора онлайн-программ Колледжа Бизнеса Гис, включая iMBA и iMSM. Подробнее о поступлении на программы и о том, как ваша работа на Coursera может быть использована при поступлении для получения степени на сайте https://degrees.giesbusiness.illinois.edu/idegrees/."...
Filter by:

Coursera Footer

Start or advance your career

Popular Courses and Certifications

Popular collections and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Placeholder
Placeholder
Placeholder