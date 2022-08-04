Learner Reviews & Feedback for Киберугрозы и векторы атаки by University of Colorado System
About the Course
Утечки данных происходят почти каждый день. Начиная от очень крупных розничных компаний и заканчивая вашим сайтом для любителей футбола, повсюду они были скомпрометированы тем или иным образом. Как злоумышленники проникли внутрь? Что они сделали со скомпрометированными данными? Что меня должно волновать в моем собственном бизнесе или в моих системах? Этот курс является вторым в программе "Практическая компьютерная безопасность". В нем будут рассмотрены типы угроз и векторы атак, часто встречающиеся в современной среде. Я ненавижу быть переносчиком плохих новостей, но угрозы повсюду! Этот курс не призван внушить страх, что нет никакой надежды на обеспечение безопасности систем и бизнеса, он предназначен скорее для того, чтобы продемонстрировать вам, как осуществляются атаки, чтобы вы лучше понимали, на что следует обращать внимание в вашем бизнесе или в ваших системах....