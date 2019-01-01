Learner Reviews & Feedback for تحليل البيانات باستخدام بايثون by IBM
About the Course
تعرف على كيفية تحليل البيانات باستخدام بايثون. تنتقل بك هذه الدورة بدءًا من أساسيات بايثون إلى استكشاف العديد من أنواع البيانات المختلفة. سوف تتعرف على كيفية إعداد البيانات للتحليل وإجراء تحليل إحصائي بسيط وإنشاء مؤثرات عرض بيانات ذات مغزى والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية التي يتم استنتاجها من البيانات، وغير ذلك المزيد!
الموضوعات المتناولة:
1) استيراد مجموعات البيانات
2) تنظيف البيانات
3) معالجة أُطر البيانات
4) تلخيص البيانات
5) تصميم نماذج انحدار التعلم الآلي
6) تصميم مسارات البيانات
سوف يتم عرض وتقديم تحليل البيانات باستخدام بايثون عبر عدة وسائل تشمل: المحاضرة والتمرين المعملي والمهام. وتتضمن الدورة الأجزاء التالية:
مكتبات تحليل البيانات: ستتعلم كيفية استخدام مكتبة بانداس ومكتبة نامبي ومكتبة سي باي للتعامل مع عينة من مجموعة البيانات. سنقدم لك مكتبة بانداس، وهي مكتبة مفتوحة المصدر سنستعين بها في تحميل مجموعات بيانات جاذبة للاهتمام ومعالجتها وتحليلها وعرض مؤثراتها. ثم سنقدم لك مكتبة أخرى مفتوحة المصدر، ألا وهي ساي كيت ليرن، وسنستخدم بعض خوارزميات التعلم الآلي الخاصة بها لتصميم نماذج ذكية وإبداء تنبؤات رائعة.
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