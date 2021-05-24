Learner Reviews & Feedback for Анализ данных с использованием Python by IBM
About the Course
Научитесь применять Python для анализа данных. На этом курсе вы перейдете от основ Python к изучению различных типов данных. Вы узнаете, как подготовить данные к анализу, выполнить простой статистический анализ, визуализировать данные, cпрогнозировать тенденции на основе данных и многое другое!
Рассматриваемые темы:
1) Импорт наборов данных
2) Очистка данных
3) Работа с кадрами данных
4) Обобщение данных
5) Построение регрессионных моделей машинного обучения
6) Создание конвейеров данных
Курс «Анализ данных на Python» включает лекции, лабораторные работы и практические задания. Курс состоит из нескольких частей:
Библиотеки для анализа данных: вы научитесь использовать библиотеки Pandas, Numpy и Scipy на тестовом наборе данных. Вы познакомитесь с Pandas, библиотекой с открытым исходным кодом, и научитесь использовать ее для загрузки, обработки, анализа и визуализации интересных наборов данных. Затем мы рассмотрим еще одну библиотеку с открытым исходным кодом, scikit-learn, используем некоторые из входящих в нее алгоритмов машинного обучения для создания интеллектуальных моделей и построения интересных прогнозов.
Пройдя этот курс и получив сертификат Coursera, вы также можете получить цифровой значок IBM.
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By Ишханян Ю В
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May 24, 2021
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The guide for which is outdated and the course is not kept up to date
It is not possible to contact anyone
There are no students and it took a very long time to fight with support to complete the course