على الرغم من الزيادة الأخيرة في قوة الحوسبة والوصول إلى البيانات على مدى العقدين الماضيين، فإن قدرتنا على استخدام البيانات في عملية صنع القرار إما فُقدت أو لم يتم تعزيزها على الإطلاق في كثير من الأحيان، فليس لدينا فهم قوي للأسئلة التي يتم طرحها وكيفية تطبيق البيانات بشكل صحيح على المشكلة المطروحة.
منهجية علم البياناتIBM
About this Course
Skills you will gain
- Data Model
- Outlier
- Average
- Sample Size Determination
Offered by
IBM
IBM is the global leader in business transformation through an open hybrid cloud platform and AI, serving clients in more than 170 countries around the world. Today 47 of the Fortune 50 Companies rely on the IBM Cloud to run their business, and IBM Watson enterprise AI is hard at work in more than 30,000 engagements. IBM is also one of the world’s most vital corporate research organizations, with 28 consecutive years of patent leadership. Above all, guided by principles for trust and transparency and support for a more inclusive society, IBM is committed to being a responsible technology innovator and a force for good in the world.
Syllabus - What you will learn from this course
من المشكلة إلى النهج ومن المتطلبات إلى الجمع
في هذه الوحدة، ستتعرف على سبب اهتمامنا بعلم البيانات، وماهية المنهجية، وسبب حاجة علماء البيانات إلى منهجية. ستتعرف أيضًا على منهجية علم البيانات ومخططها الانسيابي. ستتعرف أيضًا على أول مرحلتين من منهجية علم البيانات، وهما فهم الأعمال والنهج التحليلي. وأخيرًا، من خلال جلسة معملية، ستحصل أيضًا على معرفة حول كيفية إكمال مرحلتي فهم الأعمال والنهج التحليلي ومرحلتي متطلبات البيانات وجمع البيانات المتعلقة بأي مشكلة في علم البيانات.
من الفهم إلى الإعداد ومن النمذجة إلى التقييم
في هذه الوحدة، ستتعلم ما يعنيه فهم البيانات، وإعداد البيانات أو تنقيحها. ستتعرف أيضًا على الغرض من نمذجة البيانات وبعض خصائص عملية النمذجة. وأخيرًا، من خلال جلسة معملية، ستتعلم كيفية إكمال مراحل فهم البيانات وإعداد البيانات، بالإضافة إلى مراحل النمذجة وتقييم النموذج المتعلقة بأي مشكلة في علم البيانات.
من النشر إلى التعقيبات
في هذه الوحدة، ستتعرف على ما يحدث عند نشر نموذج ولماذا تعتبر تعقيبات النموذج مهمة. وكذلك، من خلال إكمال مهمة مراجعة الزملاء، ستظهر فهمك لمنهجية علم البيانات من خلال تطبيقها على مشكلة تحددها أنت.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.