Learner Reviews & Feedback for منهجية علم البيانات by IBM
About the Course
على الرغم من الزيادة الأخيرة في قوة الحوسبة والوصول إلى البيانات على مدى العقدين الماضيين، فإن قدرتنا على استخدام البيانات في عملية صنع القرار إما فُقدت أو لم يتم تعزيزها على الإطلاق في كثير من الأحيان، فليس لدينا فهم قوي للأسئلة التي يتم طرحها وكيفية تطبيق البيانات بشكل صحيح على المشكلة المطروحة.
إن هذه الدورة التدريبية لها غرض واحد، وهو مشاركة المنهجية التي يمكن استخدامها في علم البيانات، للتأكد من أن البيانات المستخدمة في حل المشكلات ذات صلة وتم معالجتها بشكل صحيح لمعالجة السؤال المطروح.
وبناءً عليه، ستتعلم في هذه الدورة التدريبية ما يلي:
- الخطوات الرئيسية المتضمنة في معالجة مشكلة علم البيانات.
- الخطوات الرئيسية المتضمنة في ممارسة علم البيانات، من تشكيل مشكلة عمل أو بحث ملموسة، إلى جمع البيانات وتحليلها، إلى بناء نموذج، وفهم التعقيبات بعد نشر النموذج.
- كيف يفكر علماء البيانات!
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