Несмотря на то, что в последние десятилетия существенно выросли вычислительные возможности и доступ к данным, наша способность использовать эти данные для принятия решений либо снижается, либо не используется с максимальной эффективностью. Чаще всего у нас отсутствует глубокие знания о задаваемых вопросах и том, как правильно применять данные для решения определенной проблемы.
Методология обработки и анализа данныхIBM
About this Course
Skills you will gain
- Data Model
- Outlier
- Average
- Sample Size Determination
Offered by
IBM
IBM is the global leader in business transformation through an open hybrid cloud platform and AI, serving clients in more than 170 countries around the world. Today 47 of the Fortune 50 Companies rely on the IBM Cloud to run their business, and IBM Watson enterprise AI is hard at work in more than 30,000 engagements. IBM is also one of the world’s most vital corporate research organizations, with 28 consecutive years of patent leadership. Above all, guided by principles for trust and transparency and support for a more inclusive society, IBM is committed to being a responsible technology innovator and a force for good in the world.
Syllabus - What you will learn from this course
Поиск проблемы, выбор подхода, определение требований и сбор данных
При изучении этого модуля вы узнаете, почему мы заинтересованы в обработке и анализе данных, что такое методология, и зачем она нужна аналитикам данных. Также вы узнаете о принципах методологии обработки и анализа данных и ее блок-схеме. Вы изучите первые два этапа методологии обработки и анализа данных, в частности, анализ бизнес-целей и выбор аналитического подхода. И в заключение вы выполните лабораторную работу, в ходе которой научитесь осуществлять анализ бизнес-целей и выбирать аналитический подход, а также определять требования к данным и собирать данные для любой проблемы обработки и анализа данных.
Начальное изучение, подготовка и моделирование данных и оценка модели
При изучении этого модуля вы узнаете, что означает начальное изучение данных, а также подготовка или очистка данных. Также вы узнаете о задаче моделирования данных и некоторых особенностях процесса моделирования. И в заключение вы сделаете лабораторную работу, в ходе которой научитесь выполнять этапы начального изучения и подготовки данных, а также этапы моделирования и оценки модели в отношении любой проблемы обработки и анализа данных.
Развертывание и обратная связь
В этом модуле вы узнаете, что происходит при развертывании модели, и почему важна обратная связь относительно модели. Кроме того, в ходе задания, проверяемого коллегами по курсу, вы сможете проверить, насколько хорошо вы усвоили методологию обработки и анализа данных, применив ее на практике для решения определенной проблемы.
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