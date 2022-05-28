About this Course

2,603 recent views
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Beginner Level
Approx. 10 hours to complete
Russian

Skills you will gain

  • Data Model
  • Outlier
  • Average
  • Sample Size Determination
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 10 hours to complete
Russian

Instructors

Offered by

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IBM

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

Поиск проблемы, выбор подхода, определение требований и сбор данных

4 hours to complete
5 videos (Total 19 min), 3 readings, 4 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

Начальное изучение, подготовка и моделирование данных и оценка модели

4 hours to complete
6 videos (Total 22 min), 3 readings, 4 quizzes
Week
3

Week 3

2 hours to complete

Развертывание и обратная связь

2 hours to complete
3 videos (Total 10 min), 2 readings, 2 quizzes

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