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Back to Методология обработки и анализа данных

Learner Reviews & Feedback for Методология обработки и анализа данных by IBM

About the Course

Несмотря на то, что в последние десятилетия существенно выросли вычислительные возможности и доступ к данным, наша способность использовать эти данные для принятия решений либо снижается, либо не используется с максимальной эффективностью. Чаще всего у нас отсутствует глубокие знания о задаваемых вопросах и том, как правильно применять данные для решения определенной проблемы. У этого курса всего одна задача, и она заключается в том, чтобы познакомить вас с методами, которые можно использовать при обработке и анализе данных, чтобы убедиться в том, что используемые для решения проблемы данные правильно подобраны и обработаны для поиска ответа на конкретный вопрос. Соответственно, из этого курса вы узнаете о: - основных этапах решения проблемы, связанной с обработкой и анализом данных; - основных этапах обработки и анализа данных: от формулирования проблемы конкретной компании или исследования до сбора и анализа данных, построения модели и обработки обратной связи после внедрения модели; - том, как размышляют аналитики данных. ВРЕМЕННАЯ АКЦИЯ: приобретите подписку всего за 39 долл. США в месяц и получите доступ к отсортированным материалам и сертификат....
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