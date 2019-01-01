Learner Reviews & Feedback for Методология обработки и анализа данных by IBM
About the Course
Несмотря на то, что в последние десятилетия существенно выросли вычислительные возможности и доступ к данным, наша способность использовать эти данные для принятия решений либо снижается, либо не используется с максимальной эффективностью. Чаще всего у нас отсутствует глубокие знания о задаваемых вопросах и том, как правильно применять данные для решения определенной проблемы.
У этого курса всего одна задача, и она заключается в том, чтобы познакомить вас с методами, которые можно использовать при обработке и анализе данных, чтобы убедиться в том, что используемые для решения проблемы данные правильно подобраны и обработаны для поиска ответа на конкретный вопрос.
Соответственно, из этого курса вы узнаете о:
- основных этапах решения проблемы, связанной с обработкой и анализом данных;
- основных этапах обработки и анализа данных: от формулирования проблемы конкретной компании или исследования до сбора и анализа данных, построения модели и обработки обратной связи после внедрения модели;
- том, как размышляют аналитики данных.
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