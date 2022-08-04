Learner Reviews & Feedback for Подумайте еще раз II: как рассуждать дедуктивно by Duke University
About the Course
Дедуктивные аргументы предполагаются действительными в том смысле, что предпосылки гарантируют истинность вывода. В этом курсе вы узнаете, как использовать таблицы истинности и диаграммы Венна для представления информации, содержащейся в предпосылках и выводах аргумента, чтобы вы могли определить, является ли аргумент дедуктивно верным. К прочтению: студентам, которым нужны более подробные объяснения или дополнительные упражнения или которые хотят глубже изучить эти темы, должны обратиться к книге "Понимание аргументов: введение в неформальную логику", 9-е издание, гл. 13–17, авторы: Уолтер Синнотт-Армстронг и Роберт Фогелин. Формат курса каждой недели будет разделен на несколько видеофрагментов, которые можно просматривать отдельно или в группах. После каждого сегмента будут проводиться короткие тесты без оценки (для проверки понимания), а в конце курса - более длинный тест с оценкой....