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Learner Reviews & Feedback for Проектирование организации by University of Illinois at Urbana-Champaign

About the Course

Организации сложны, и ими трудно хорошо управлять, поэтому менеджерам нужны инструменты, которые помогут понять и справиться с многочисленными проблемами, связанными с жизнью организации. В этом курсе вы изучите теории, принципы и рамки, которые помогут вам разрабатывать эффективные организации. Вы сможете: - Анализировать организации с различных точек зрения, чтобы лучше понять проблемы бизнеса - Стратегически планировать эффективное управление организацией - Разрабатывать системы планирования роста и изменений - Понимать влияние внешней среды на бизнес и стратегически реагировать на эти факторы Этот курс является частью набора онлайн программ Gies College of Business, включая iMBA и iMSM. Подробнее о поступлении на программы и о том, как ваша работа на Coursera может быть использована при поступлении для получения степени на сайте https://degrees.giesbusiness.illinois.edu/idegrees/....
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