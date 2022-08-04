Learner Reviews & Feedback for Проектирование организации by University of Illinois at Urbana-Champaign
About the Course
Организации сложны, и ими трудно хорошо управлять, поэтому менеджерам нужны инструменты, которые помогут понять и справиться с многочисленными проблемами, связанными с жизнью организации. В этом курсе вы изучите теории, принципы и рамки, которые помогут вам разрабатывать эффективные организации.
Вы сможете:
- Анализировать организации с различных точек зрения, чтобы лучше понять проблемы бизнеса
- Стратегически планировать эффективное управление организацией
- Разрабатывать системы планирования роста и изменений
- Понимать влияние внешней среды на бизнес и стратегически реагировать на эти факторы
Этот курс является частью набора онлайн программ Gies College of Business, включая iMBA и iMSM. Подробнее о поступлении на программы и о том, как ваша работа на Coursera может быть использована при поступлении для получения степени на сайте https://degrees.giesbusiness.illinois.edu/idegrees/....