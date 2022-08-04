Learner Reviews & Feedback for Обнаружение и смягчение киберугроз и атак by University of Colorado System
About the Course
Компьютерные атаки и утечка данных неизбежны. Кажется, что каждый день происходит утечка данных, и жертвы утечки данных страдают. Их информация украдена или размещена в Интернете. Компании или предприятия, у которых произошло нарушение, продолжают, извлекают небольшой урок из атаки и просто проводят мониторинг кредитоспособности, как будто ничего не произошло. Что, если бы вы могли помочь предотвратить утечку данных в вашей организации? Это третий курс по специализации "Практическая компьютерная безопасность". В этом курсе рассматриваются вопросы обнаружения и смягчения последствий угроз и векторов атак, а также обсуждается, как использовать инструменты и принципы для защиты информации. К концу курса вы должны быть в состоянии сделать предложения о том, какой тип стратегии обнаружения и смягчения последствий подходит для ваших систем или бизнеса, учитывая известные угрозы и векторы атак. Вы должны иметь возможность обсудить, какие функции вы хотите использовать в брандмауэре, или как должны быть защищены кассовые аппараты или системы конфиденциальных данных. Проект в конце курса позволит вам применить то, чему вы научились, чтобы аргументировать, какие стратегии обнаружения и смягчения последствий должны были применяться компаниями, которые пострадали от утечки данных....