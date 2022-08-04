About this Course

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Beginner Level

Knowledge of single variable calculus.

Approx. 29 hours to complete
Russian

What you will learn

  • Дифференциальные уравнения первого порядка

  • Дифференциальные уравнения второго порядка

  • Преобразование Лапласа и методы последовательного решения

  • Системы дифференциальных уравнений и уравнения с частными производными

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

Knowledge of single variable calculus.

Approx. 29 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

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The Hong Kong University of Science and Technology

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1
Week 1
6 hours to complete

Дифференциальные уравнения первого порядка

6 hours to complete
15 videos (Total 126 min), 14 readings, 7 quizzes
Week
2
Week 2
4 hours to complete

Однородные линейные дифференциальные уравнения

4 hours to complete
11 videos (Total 93 min), 11 readings, 4 quizzes
Week
3
Week 3
5 hours to complete

Неоднородные линейные дифференциальные уравнения

5 hours to complete
12 videos (Total 127 min), 9 readings, 5 quizzes
Week
4
Week 4
5 hours to complete

Преобразование Лапласа и методы последовательного решения

5 hours to complete
11 videos (Total 123 min), 10 readings, 5 quizzes

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