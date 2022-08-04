Этот курс полностью посвящен дифференциальным уравнениям. Преподаются как базовая теория, так и прикладные случаи. В первые пять недель мы познакомимся с обыкновенными дифференциальными уравнениями, а в последнюю неделю - с дифференциальными уравнениями в частных производных.
Дифференциальные уравнения для инженеров
Offered By
Дифференциальные уравнения для инженеровThe Hong Kong University of Science and Technology
About this Course
Knowledge of single variable calculus.
What you will learn
Дифференциальные уравнения первого порядка
Дифференциальные уравнения второго порядка
Преобразование Лапласа и методы последовательного решения
Системы дифференциальных уравнений и уравнения с частными производными
Knowledge of single variable calculus.
Offered by
The Hong Kong University of Science and Technology
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Syllabus - What you will learn from this course
Дифференциальные уравнения первого порядка
Дифференциальное уравнение - это уравнение для функции с одной или несколькими ее производными. Мы вводим дифференциальные уравнения и классифицируем их. Затем мы узнаем о методе Эйлера для численного решения обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка (ОДУ). Затем мы изучаем аналитические методы решения разделимых и линейных ОДУ первого порядка. Объяснение теории сопровождается иллюстративными решениями некоторых простых ОДУ. Наконец, мы узнаем о трех реальных примерах ОДУ первого порядка: сложный процент, конечная скорость падающей массы и электрическая цепь резистор - конденсатор.
Однородные линейные дифференциальные уравнения
Мы обобщаем численный метод Эйлера на ОДУ второго порядка. Затем мы разрабатываем две теоретические концепции, используемые для линейных уравнений: принцип суперпозиции и определитель Вронского. Вооружившись этими понятиями, мы можем найти аналитические решения однородного ОДУ второго порядка с постоянными коэффициентами. Мы используем экспоненциальный подход и преобразуем ОДУ с постоянным коэффициентом в квадратное уравнение, называемое характеристическим уравнением ОДУ. Характеристическое уравнение может иметь действительные или комплексные корни, и мы изучаем методы решения для разных случаев.
Неоднородные линейные дифференциальные уравнения
Теперь мы добавим неоднородный член к ОДУ с постоянным коэффициентом. Неоднородный член может быть экспонентой, синусом или косинусом или многочленом. Мы также изучаем явления резонанса, когда частота воздействия равна собственной частоте генератора. Наконец, мы узнаем о трех важных приложениях: электрической цепи RLC, массе на пружине и маятнике.
Преобразование Лапласа и методы последовательного решения
Мы представляем два новых аналитических метода решения линейных ОДУ. Первый - это метод преобразования Лапласа, который используется для решения ОДУ с постоянным коэффициентом с прерывистым или импульсным неоднородным членом. Преобразование Лапласа в целом является хорошим средством для внедрения сложных методов интегрального преобразования в легко понятном контексте. Мы также обсуждаем последовательное решение линейного ОДУ. Хотя мы здесь не углубляемся, введение в эту технику может быть полезно студентам, которые снова столкнутся с ней на более продвинутых курсах.
Системы дифференциальных уравнений
Мы узнаем, как решать связанную систему однородных дифференциальных уравнений первого порядка с постоянными коэффициентами. Эта система ОДУ может быть записана в матричном виде, и мы узнаем, как преобразовать эти уравнения в стандартную задачу матричной алгебры собственных значений. Двумерные решения визуализируются с помощью фазовых портретов. Затем мы узнаем о важном применении связанных гармонических осцилляторов и расчете нормальных колебаний. Нормальные колебания - это те движения, при которых отдельные массы, составляющие систему, колеблются с одинаковой частотой.
Дифференциальные уравнения с частными производными
Чтобы научиться решать дифференциальное уравнение с частными производными (УМФ), мы сначала определяем ряд Фурье. Затем мы выводим одномерное уравнение диффузии, которое представляет собой УМФ для диффузии красителя в трубе. Мы приступаем к решению этого УМФ, используя метод разделения переменных.
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