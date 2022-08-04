Learner Reviews & Feedback for Дифференциальные уравнения для инженеров by The Hong Kong University of Science and Technology
About the Course
Этот курс полностью посвящен дифференциальным уравнениям. Преподаются как базовая теория, так и прикладные случаи. В первые пять недель мы познакомимся с обыкновенными дифференциальными уравнениями, а в последнюю неделю - с дифференциальными уравнениями в частных производных.
Курс содержит 56 коротких видеозаписей лекций, с несколькими задачами, которые нужно решить после каждой лекции. И после каждой существенной темы проводится короткий практический тест. Решения проблем и практические тесты можно найти в конспектах лекций, предоставленных преподавателем. Курс рассчитан в общей сложности на шесть недель, и в конце каждой недели проводится оценочный тест.
Скачать конспекты лекций:
http://www.math.ust.hk/~machas/differential-equations-for-engineers.pdf
Смотрите рекламный ролик:
https://youtu.be/eSty7oo09ZI...