Learner Reviews & Feedback for إطار عمل ويب Django by Meta
About the Course
لقد حان الوقت لبناء شيء أكبر. في هذه الدورة التدريبية، سوف تستخدم إطار عمل ويب Django لإنشاء خادم ويب وتأمينه وإدارته.ستتاح لك الفرصة لإنشاء تطبيق ويب وتصميمه وتكوينه باستخدام إطار عمل Django بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
اكتشاف استخدام النماذج في Django وعلاقتها بقواعد البيانات. استخدام طرق العرض لعرض البيانات المطلوبة على هياكل قوالب مفيدة لواجهة مستخدم مكونة (UI). تنفيذ ممارسات أمان استباقية وتقليل مخاطر الأمان الشائعة.
في نهاية الدورة التدريبية، ستكون قادرًا على:
• تصميم تطبيق ويب على Django باستخدام لغة Python وHTML وCSS.
• وصف وتنفيذ دورة استجابة طلب HTTP عن طريق حذف طرق العرض والتوجيهات والقوالب.
• وصف وبناء نموذج بيانات لإنشاء جداول قواعد بيانات ونماذج ويب ديناميكية.
• استكشاف لغة قالب Django لإنشاء صفحات ويب ديناميكية تعرض البيانات المخزنة في قاعدة بيانات.
• إنشاء تطبيق الويب ومشاركته واختباره باستخدام أفضل ممارسات وإرشادات الصناعة القياسية.
للنجاح في هذه الدورة التدريبية، يجب أن تكون لديك معرفة أساسية بما يلي:
HTML وCSS
Python
MySQL
أنت أيضًا بحاجة إلى مهارات التنقل الأساسية على الإنترنت والشغف تجاه بدء البرمجة في Django!...