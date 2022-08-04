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Back to Основы предпринимательства: мышление и действие

Learner Reviews & Feedback for Основы предпринимательства: мышление и действие by University of California, Irvine

About the Course

Успех в бизнесе может быть значительно усилен пониманием ключевых предпринимательских характеристик и компетенций. Этот интерактивный курс дает потенциальным предпринимателям знания о успехе в предпринимательской возможности. Темы включают: как лучше всего оценить креативность, возможности и осуществимость; бизнес-стратегии для новых предприятий; важность бизнес-плана; достижение успеха в новом бизнесе. По окончании курса студенты получат навыки и уверенность в себе, чтобы оценить возможность открытия бизнеса, а также станут более предприимчивыми в подходе к своей роли, если решат работать в организациях. Завершив этот курс, вы сможете: 1. Узнайте о многочисленных аспектах и контекстах предпринимательства 2. Узнайте о процессе предпринимательства и о том, как им управлять 3. Узнайте о том, что требуется для того, чтобы стать предпринимателем, и о вашем собственном потенциале стать им 4. Научитесь распознавать возможности для создания и оценки собственной бизнес-идеи 5. Объясните процесс бизнес-планирования 6. Применять предпринимательские подходы, концепции и методы к своей собственной бизнес-идее 7. Узнайте об операционных вопросах при разработке новых бизнес-предприятий...
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