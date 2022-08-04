Learner Reviews & Feedback for Предпринимательство I: закладывание фундамента by University of Illinois at Urbana-Champaign
About the Course
"Этот курс исследует более ранние этапы предпринимательского венчурного процесса в четырех модулях. В модулях будет рассмотрена природа роста и ошибок в условиях предпринимательства, а также способы управления ресурсами в этих условиях.
Кроме того, модули будут изучать появление предпринимательских возможностей, формулирование идей в отношении этих возможностей и то, как эти возможности и идеи влияют на предпринимательские явления. Наконец, курс будет посвящен тому, как бизнес-концепции лежат в основе убедительных предпринимательских миссий, которые обеспечивают руководство по развитию бизнес-модели предприятия и будущему стратегическому планированию.
Вы сможете:
- Развить базовое понимание предпринимательского процесса
- Рассмотреть взаимосвязь между ростом и ошибкой
- Понять, как конкретные возможности влияют на предпринимательские явления
Этот курс является частью набора онлайн-программ Gies College of Business, включая iMBA и iMSM. Подробнее о поступлении на эти программы и о том, как ваша работа на платформе Coursera может быть использована при поступлении для получения степени https://degrees.giesbusiness.illinois.edu/idegrees/."...