Learner Reviews & Feedback for Предпринимательство II: подготовка к запуску by University of Illinois at Urbana-Champaign
About the Course
Этот курс опирается на предыдущие концепции и описывает стратегии и тактики формирования, финансирования и запуска нового проекта. Будут рассмотрены такие темы, как формирование первоначальной управленческой команды нового предприятия, поиск и установление контактов с первыми клиентами, разработка финансовых планов, привлечение финансирования для стартапа и начального роста, а также подготовка к быстрому росту и управление им.
Вы сможете:
- Развить понимание того, что требуется для нового предприятия
- Составить план по поиску и привлечению первых клиентов
- Составить финансовые прогнозы для нового предприятия
- Понять, как привлечь акционерный капитал для нового предприятия
- Контролировать состояние и масштабируемость нового предприятия
Этот курс является частью набора онлайн программ Gies College of Business, включая iMBA и iMSM. Подробнее о поступлении на эти программы и о том, как ваша работа на Coursera может быть использована при поступлении для получения степени на сайте https://degrees.giesbusiness.illinois.edu/idegrees/....