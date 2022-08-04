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Back to Предпринимательство II: подготовка к запуску

Learner Reviews & Feedback for Предпринимательство II: подготовка к запуску by University of Illinois at Urbana-Champaign

About the Course

Этот курс опирается на предыдущие концепции и описывает стратегии и тактики формирования, финансирования и запуска нового проекта. Будут рассмотрены такие темы, как формирование первоначальной управленческой команды нового предприятия, поиск и установление контактов с первыми клиентами, разработка финансовых планов, привлечение финансирования для стартапа и начального роста, а также подготовка к быстрому росту и управление им. Вы сможете: - Развить понимание того, что требуется для нового предприятия - Составить план по поиску и привлечению первых клиентов - Составить финансовые прогнозы для нового предприятия - Понять, как привлечь акционерный капитал для нового предприятия - Контролировать состояние и масштабируемость нового предприятия Этот курс является частью набора онлайн программ Gies College of Business, включая iMBA и iMSM. Подробнее о поступлении на эти программы и о том, как ваша работа на Coursera может быть использована при поступлении для получения степени на сайте https://degrees.giesbusiness.illinois.edu/idegrees/....
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