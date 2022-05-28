About this Course

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 15 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 15 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

Sciences Po

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

المقدمة

1 hour to complete
4 videos (Total 41 min), 3 readings
1 hour to complete

عدم المساوات

1 hour to complete
3 videos (Total 45 min), 1 reading
1 hour to complete

الجهوية

1 hour to complete
3 videos (Total 41 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

1 hour to complete

الجهات الفاعلة العالمية

1 hour to complete
3 videos (Total 42 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

1 hour to complete

العولمة

1 hour to complete
3 videos (Total 42 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

1 hour to complete

الهويات

1 hour to complete
3 videos (Total 43 min), 1 reading, 1 quiz

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder