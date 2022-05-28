حول هذه المادة التدريسية
لكي نفسّر كيف أن العولمة تعيد بناء السياسات العامة والسلوكيات الاجتماعية، ندرس التبادلات والتفاعلات بين مختلف الجهات الفاعلة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية - العامة أو الخاصة، الفردية أو الجماعية- والطريقة التي تعيد فيها صياغة العلاقات الدولية. هذه المادة التدريسية تعتمد على المقاربات السوسيولوجية والتاريخية الفرنسية العائدة للعلاقات الدولية. وهي متوفرة أيضاً في نسخة باللغة الإنجليزية (www.coursera.org/learn/global-studies)، وأخرى باللغة الفرنسية (www.coursera.org/learn/espace-mondial-fr)