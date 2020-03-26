By FAHAD A•
Mar 26, 2020
دورة اكثر من رائعة ، لقد استفدت كثيرا حول المواضيع المطروحة ..
شكرا لكم
By Antoine R•
Feb 23, 2016
Great ! Thanks a lot
By Gandhi•
Jul 31, 2019
منحة رائعة
By Mohammed H H S•
Nov 25, 2016
thanks
By MOHAMAD A•
Oct 10, 2018
GOOD
By Novelty•
May 17, 2017
good
By salah e b•
Aug 25, 2017
هذه المادة أو هذا الموضوع جميل جدا، بل هو ممتاز بالنسبة لي خاصة وأني أفكر كثيرا حول دولة فرنسا من حيث السياسة والمجتمع والفكر والتاريخ، كما أنه يُنظر لمسألة لازلت أومن بها، وهي أن فرنسا لازالت رغم تراجعها في بعض الميادين تستمر في التأثير الدولي السياسي والفكري وغير ذلك.بل ويُمكنني القول أن فرنسا من بين الدول الرئيسية التي تعتبر الجسر الواصل بين الحدث التاريخي والواقع العولمي الذي لازال يتشكل.
By Mohammed b y•
Dec 20, 2016
تعلمت كثير من الامور في هذا المساق
By sayfeddin•
Feb 25, 2017
J'ai bcp apprécié ce cours je l'ai effectué dans une 2eme langue tant il m' paru intéressant.
Un grand merci au professeur Badie
By Alia M A•
May 14, 2020
it was a great usful and full of information
By NOUR A Y W•
Sep 16, 2021
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