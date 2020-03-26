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Back to "Espace mondial" الرؤية الفرنسية للدراسات العالمية

Learner Reviews & Feedback for "Espace mondial" الرؤية الفرنسية للدراسات العالمية by Sciences Po

4.7
stars
36 ratings
11 reviews

About the Course

حول هذه المادة التدريسية لكي نفسّر كيف أن العولمة تعيد بناء السياسات العامة والسلوكيات الاجتماعية، ندرس التبادلات والتفاعلات بين مختلف الجهات الفاعلة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية - العامة أو الخاصة، الفردية أو الجماعية- والطريقة التي تعيد فيها صياغة العلاقات الدولية. هذه المادة التدريسية تعتمد على المقاربات السوسيولوجية والتاريخية الفرنسية العائدة للعلاقات الدولية. وهي متوفرة أيضاً في نسخة باللغة الإنجليزية (www.coursera.org/learn/global-studies)، وأخرى باللغة الفرنسية (www.coursera.org/learn/espace-mondial-fr)...
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1 - 11 of 11 Reviews for "Espace mondial" الرؤية الفرنسية للدراسات العالمية

By FAHAD A

Mar 26, 2020

دورة اكثر من رائعة ، لقد استفدت كثيرا حول المواضيع المطروحة ..

شكرا لكم

By Antoine R

Feb 23, 2016

Great ! Thanks a lot

By Gandhi

Jul 31, 2019

منحة رائعة

By Mohammed H H S

Nov 25, 2016

thanks

By MOHAMAD A

Oct 10, 2018

GOOD

By Novelty

May 17, 2017

good

By salah e b

Aug 25, 2017

هذه المادة أو هذا الموضوع جميل جدا، بل هو ممتاز بالنسبة لي خاصة وأني أفكر كثيرا حول دولة فرنسا من حيث السياسة والمجتمع والفكر والتاريخ، كما أنه يُنظر لمسألة لازلت أومن بها، وهي أن فرنسا لازالت رغم تراجعها في بعض الميادين تستمر في التأثير الدولي السياسي والفكري وغير ذلك.بل ويُمكنني القول أن فرنسا من بين الدول الرئيسية التي تعتبر الجسر الواصل بين الحدث التاريخي والواقع العولمي الذي لازال يتشكل.

By Mohammed b y

Dec 20, 2016

تعلمت كثير من الامور في هذا المساق

By sayfeddin

Feb 25, 2017

J'ai bcp apprécié ce cours je l'ai effectué dans une 2eme langue tant il m' paru intéressant.

Un grand merci au professeur Badie

By Alia M A

May 14, 2020

it was a great usful and full of information

By NOUR A Y W

Sep 16, 2021

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