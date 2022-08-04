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Back to Финансы для нефинансовых специалистов

Learner Reviews & Feedback for Финансы для нефинансовых специалистов by University of California, Irvine

About the Course

Влияйте на свои финансовые решения и узнайте, как повлиять на прибыльность вашего подразделения и всей вашей организации. В этом курсе вы получите базовое понимание концепций финансов и бухгалтерского учета для обеспечения роста вашей организации. По окончании этого курса вы получите общие финансовые знания и глубокое понимание влияния ваших решений за пределами вашей функциональной области. Содержание курса включает отдельные аспекты финансов с точки зрения нефинансового специалиста. В курс включены темы: финансовый анализ, планирование, прогнозирование и бюджетирование, денежный поток и стратегическое финансирование. Этот курс будет интерактивным и потребует активного вовлечения участников в деятельность, связанную с финансами. Завершив этот курс, вы сможете: 1. Объяснить важность финансов и интерпретации финансовой информации. 2. Применять концепции бухгалтерского учета и финансов для анализа финансов. 3. Узнать об основных бухгалтерских и финансовых терминах. 4. Изучить финансовую отчетность с помощью ключевых коэффициентов. 5. Объяснить важность процесса бюджетирования. 6. Узнать о ключевых компонентах, необходимых для повышения рентабельности....
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