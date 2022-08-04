Learner Reviews & Feedback for Основы менеджмента by University of California, Irvine
About the Course
Вы собираетесь поступить на работу? Вы начинающий специалист? Вы новичок в организации? Всем потенциальным новым сотрудникам полезно понять принципы управления, роли и обязанности, независимо от должности. Теперь вы сможете получить представление об основных концепциях и теориях менеджмента, изучая при этом оперативную роль менеджера. Получить представление об ответственности менеджера за планирование, организацию, руководство, подбор персонала и контроль на рабочем месте. Никогда не поздно планировать свой профессиональный путь, узнав, как лучшие менеджеры достигают успеха!
После завершения этого курса вы сможете:
1. Объяснить разницу между менеджерами и лидерами
2. Изучить суть работы менеджера
3. Назвать необходимые навыки для успешной работы нового менеджера
4. Описать пять функций управления
5. Объяснить философию работы менеджмента новой модели
6. Описать иерархию планирования
7. Использовать технику постановки целей SMART
8. Обсудить концепцию эволюции лидерства
9. Объяснить, как удовлетворенность клиентов связана с контроллингом
10. Обсудить возможности создания сети...