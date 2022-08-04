Learner Reviews & Feedback for HTML وCSS بالتفصيل by Meta
About the Course
في هذه الدورة التدريبية، ستستخدم أدوات تطوير البرامج مثل HTML لبناء صفحات الويب الجذابة التي تعمل بشكل جيد—وستقوم باستخدام البيانات الدلالية المنظمة للتحكم في كيفية ظهور المواقع الإلكترونية للمستخدم النهائي.
ستقوم بعد ذلك بالتعمق بشكل أكبر في CSS من خلال تطبيق أسلوب محدد بشكل متزايد على عناصر مختلفة. وستتعلم كيفية استخدام نظام شبكة Bootstrap لتكوين التخطيطات والتعامل مع المكونات والسمات. وأخيرًا، ستقوم باستكشاف تصحيح الأخطاء ومعرفة كيف يمكن استخدامه لإقصاء أخطاء الواجهة الأمامية..
بنهاية هذه الدورة التدريبية؛ ستكون قادرًا على:
• إنشاء نموذج بسيط مع تخطيط سريع الاستجابة باستخدام HTML5 وCSS
• إنشاء تخطيط سريع الاستجابة باستخدام CSS
• إنشاء واجهة مستخدم باستخدام Bootstrap
• تنفيذ أدوات تصحيح الأخطاء
هذا عبارة عن دورة تدريبية للمبتدئين للمتعلمين الذين قد يرغبون في إعداد أنفسهم للعمل في تطوير الواجهة الأمامية. ولتحقيق النجاح في هذه الدورة التدريبية، لست بحاجة إلى خبرة سابقة في مجال التطوير، بل تكفيك المهارات الأساسية للتنقل عبر الإنترنت والحرص على البدء بتعلم ترميز البيانات....