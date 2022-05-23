تدربك هذه الدورة التدريبية على المهارات الضرورية المعنية بإنشاء المحتوى وإدارته.
وفيها تتعلم كيفية إنشاء منشورات فعالة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك كيفية ابتكار علامة تجارية راسخة لمساعدتك في تحقيق حضورك على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ستتعلم كيفية إرساء أساسات عملية مستمرة التقدم لإدارة المحتوى الذي تقدمه. يشمل هذا إعداد تقويم للمحتوى، وإدارة منشوراتك والإشراف عليها، وتحليل البيانات للرؤى والتكرار لتحقيق التكامل، وكيفية زيادة فعالية المنشورات. ستتم الدورة بتطبيق واقعي لمهاراتك من خلال إعداد مشروع لإدارة المحتوى. بنهاية هذه الدورة التدريبية، ستتمكن من: • تحقيق الحضور على وسائل التواصل الاجتماعي وإدارته • إعداد صفحة فيسبوك للأعمال وحساب إنستغرام للأعمال • فهم كيفية إنشاء محتوى للعرض على وسائل التواصل الاجتماعي والغرض منه • إنشاء علامة تجارية وتبني أسلوب ملائم والإستراتيجية المستخدمة لتحقيق الحضور على وسائل التواصل الاجتماعي • إدارة تقويم محتوى لتحقيق حضورك على وسائل التواصل الاجتماعي • تقييم أداء المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وتكرار ذلك على الأداء وتعزيزه • إنشاء تقويم محتوى لتحقيق حضورك على وسائل التواصل الاجتماعي • إدارة محتوى منصات التواصل الاجتماعي باستخدام البيانات الواقعية هذه الدورة التدريبية مخصصة للأشخاص الراغبين في تعلم كيفية تحقيق حضور تجاري على وسائل التواصل الاجتماعي وإدارته، بما في ذلك إنشاء المحتوى والتفاعل والمشاركة مع العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي وتقييم نتائج المنشورات المختلفة. لا يلزم أن يتمتع المتعلمون بخبرة تسويقية، ولكن يجب عليهم التمتع بمهارات أساسية ذات صلة بتصفح الإنترنت والحرص على المشاركة والتواصل في وسائل التواصل الاجتماعي. إن من شأن امتلاك حساب على فيسبوك أو إنستغرام المساعدة، وعلى نحو مثالي، أتم المتدربون بالفعل الدورة التدريبية الأولى (مقدمة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي) في هذا البرنامج.