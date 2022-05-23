About this Course

4,390 recent views
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Course 2 of 6 in the
التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك
Beginner Level

Approx. 13 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • كيفية تحقيق حضور على وسائل التواصل الاجتماعي وإدارته

  • كيفية إنشاء علامة تجارية وتبني أسلوب ملائم والإستراتيجية المستخدمة لتحقيق الحضور على وسائل التواصل الاجتماعي

  • كيفية إدارة تقويم محتوى لتحقيق الحضور على وسائل التواصل الاجتماعي

  • كيفية تقييم أداء المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تكرار ذلك الأداء

Skills you will gain

  • Brand
  • Social Media
  • Evaluation
  • Media Market
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 2 of 6 in the
التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك
Beginner Level

Approx. 13 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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Meta

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

تحقيق وجود علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي

4 hours to complete
15 videos (Total 74 min), 7 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

محتوى الوسائل الاجتماعية

3 hours to complete
11 videos (Total 60 min), 1 reading, 3 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

إدارة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي

4 hours to complete
14 videos (Total 91 min), 3 readings, 3 quizzes
Week
4

Week 4

2 hours to complete

تقييم جهودك

2 hours to complete
7 videos (Total 40 min), 1 reading, 2 quizzes

About the التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك Professional Certificate

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك

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