Хотите разгадать тайну убийства? Что вызвало сбой в работе вашего компьютера? Кому вы можете доверять в повседневной жизни? В этом курсе вы узнаете, как анализировать и оценивать пять распространенных форм индуктивных аргументов: обобщение на основе образцов, применение обобщений, вывод наилучшего объяснения, аргументы по аналогии и причинно-следственные рассуждения. В конце курса показано, как вы можете использовать вероятность для принятия решений разного рода.
Подумайте еще раз III: как рассуждать индуктивно
Offered By
Подумайте еще раз III: как рассуждать индуктивноDuke University
About this Course
Offered by
Duke University
Duke University has about 13,000 undergraduate and graduate students and a world-class faculty helping to expand the frontiers of knowledge. The university has a strong commitment to applying knowledge in service to society, both near its North Carolina campus and around the world.
Syllabus - What you will learn from this course
Добро пожаловать на курс!
Добро пожаловать на сайт: Думай снова: как рассуждать индуктивно! Этот курс является третьим в специализации "Введение в логику и критическое мышление", основанной на нашем оригинальном курсе Курсера под названием: "Думай снова: как рассуждать и спорить". Мы рады, что вы проходите этот курс, и надеемся, что вы пройдете все четыре курса этой серии, потому что вам предстоит изучить очень много важного материала. В серии в целом вы узнаете, как анализировать и оценивать аргументы и как избегать распространенных ошибок в рассуждениях. Эти важные навыки пригодятся вам при принятии решений о том, во что верить и что делать во всех сферах вашей жизни. Первая часть этого курса знакомит с серией и курсом. В нем также разъясняются некоторые особенности, с которыми вы можете столкнуться при изучении этого курса. Мы рекомендуем вам сначала посмотреть видеоролик "Введение в специализацию", поскольку это поможет вам лучше усвоить материалы, которые появятся позже.
Индуктивные аргументы
СОДЕРЖАНИЕ: Эта неделя начинается с различия индуктивных и дедуктивных аргументов. Затем мы обсудим четыре распространенные формы индуктивных аргументов: обобщения на основе образцов (например, в политических опросах), применение обобщений к конкретным случаям (например, при предсказании погоды в определенный день), умозаключения к наилучшему объяснению (например, при использовании улик для определения того, кто совершил преступление) и аргументы по аналогии (например, при определении использования одного археологического артефакта путем сравнения его с другими артефактами). Мы раскроем наиболее распространенные ошибки в подобных рассуждениях. Некоторые лекции на этой неделе будут немного экспериментальными (и, возможно, странными!), вы увидите. Мы надеемся, что они вам понравятся. ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: К концу материала этой недели вы сможете: отличать индуктивные аргументы от дедуктивных, классифицировать индуктивные аргументы по пяти видам, выявлять и оценивать аргументы, обобщающие примеры, выявлять и оценивать аргументы, применяющие обобщения к случаям, выявлять и оценивать выводы для наилучшего объяснения, применяя стандарты, которые дают хорошие объяснения, идентифицировать и оценивать аргументы по аналогии. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ: если вам нужны дополнительные примеры или более подробная информация обсуждения подобных индуктивных аргументов мы рекомендуем "Понимание аргументов", 9-е издание, главы 8 и 9.
Причинно-следственные рассуждения
СОДЕРЖАНИЕ: Этот модуль посвящен тому, как определить, что является причиной чего. Студенты узнают, как отличать необходимые условия от достаточных условий и как использовать данные для проверки гипотез о том, что является и что не является необходимым или достаточным условием. Затем мы отличим причинно-следственную связь от корреляции (или сопутствующей вариации) и объясним заблуждение post hoc ergo propter hoc (после этого – значит, из-за этого). Печально, что некоторым обедающим пришлось умереть, чтобы сделать этот урок возможным, как вы увидите. УРОК. РЕЗУЛЬТАТЫ: К концу материала этой недели вы сможете: анализировать причинно-следственные рассуждения, отличать необходимые условия от достаточных, определять, что необходимо или достаточно для чего, отделять причинно-следственную связь от корреляции. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ. Если вам нужны дополнительные примеры или более подробное обсуждение этих тем, мы рекомендуем: "Понимание аргументов", 9-е издание, глава 10.
Шанс и выбор
СОДЕРЖАНИЕ: На этой неделе мы рассмотрим случайность и выбор — другими словами, вероятность и принятие решений. Вероятность полезна для оценки силы индуктивных аргументов, а также для принятия решений о том, чему верить и что делать. Вы узнаете о природе и видах вероятности, а также о четырех простых правилах вычисления вероятностей. Затем на факультативной лекции для отличников будет объяснена теорема Байеса и распространенная ошибка, связанная с игнорированием базовой ставки. Далее мы будем использовать вероятности для оценки решений, рассчитывая их ожидаемую финансовую ценность и противопоставляя финансовую ценность общей ценности. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: К концу изучения материала этой недели вы сможете: решать некоторые классические парадоксы вероятности, применять простые правила вероятности, использовать теорему Байеса для вычисления условных вероятностей, избегать заблуждения вероятности, применять вероятности для расчета ожидаемой финансовой стоимости, отличать финансовую стоимость от общей стоимости, использовать простые правила, чтобы помочь решению в условиях неопределенности. НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ: Если вам нужно больше примеров или более подробное обсуждение этих тем, рекомендуем: "Понимание аргументов", 9-е издание, главы 11 и 12.
Подведение итогов и финальная викторина
Эта неделя дает вам время наверстать упущенное и просмотреть материал, потому что мы понимаем, что предыдущие недели содержат много сложного материала. Кроме того, будет предоставлено достаточно времени, чтобы вы могли проходить итоговый тест столько раз, сколько захотите, каждый раз с разными вопросами. Мы объясняем ответы на каждом экзамене, чтобы вы могли больше узнать и лучше справиться с экзаменом при повторной попытке. Вы можете проходить тест столько раз, сколько захотите, чтобы узнать больше и сделать лучше, причем каждый раз вопросы будут разными. Вы сможете пересдавать тест три раза через каждые восемь часов. Вам может не понадобиться сдавать несколько вариантов экзамена, если вы достаточно хорошо справитесь с первой попыткой. Это зависит от вас. Сколько бы вариантов вы ни сдали, мы надеемся, что все экзамены позволят получить дополнительный опыт обучения.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
Access to lectures and assignments depends on your type of enrollment. If you take a course in audit mode, you will be able to see most course materials for free. To access graded assignments and to earn a Certificate, you will need to purchase the Certificate experience, during or after your audit. If you don't see the audit option:
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What will I get if I purchase the Certificate?
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What is the refund policy?
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What is the coolest thing I'll learn if I take this class?
How to solve a murder mystery.
What are people saying about this class?
“I'd like to thank both professors for the course. It was fun, instructive, and I loved the input from people from all over the world, with their different views and backgrounds.”
“Somewhere in the first couple weeks of the course, I was ruminating over some concept or perhaps over one of the homework exercises and suddenly it occurred to me, "'Is this what thinking is?" Just to clarify, I come from a thinking family and have thought a lot about various concepts and issues throughout my life and career...but somehow I realized that, even though I seemed to be thinking all the time, I hadn't been doing this type of thinking for quite some time...so, thanks!”
“The rapport between Dr. Sinott-Armstrong and Dr. Neta and their senses of humor made the lectures engaging and enjoyable. Their passion for the subject was apparent and they were patient and thorough in their explanations.”
Will I receive a transcript from Duke University for completing this course?
No. Completion of a Coursera course does not earn you academic credit from Duke; therefore, Duke is not able to provide you with a university transcript. However, your electronic Certificate will be added to your Accomplishments page - from there, you can print your Certificate or add it to your LinkedIn profile.
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