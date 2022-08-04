Learner Reviews & Feedback for Подумайте еще раз III: как рассуждать индуктивно by Duke University
About the Course
Хотите разгадать тайну убийства? Что вызвало сбой в работе вашего компьютера? Кому вы можете доверять в повседневной жизни? В этом курсе вы узнаете, как анализировать и оценивать пять распространенных форм индуктивных аргументов: обобщение на основе образцов, применение обобщений, вывод наилучшего объяснения, аргументы по аналогии и причинно-следственные рассуждения. В конце курса показано, как вы можете использовать вероятность для принятия решений разного рода.
Предлагается чтение
Студенты, которым нужны более подробные объяснения или дополнительные упражнения, или которые хотят глубже изучить эти темы, должны обратиться к книге "Понимание аргументов: Введение в неформальную логику, 9-е издание, краткое, главы 8-12, авторы: Уолтер Синнотт-Армстронг и Роберт Фогелин.
Формат курса
Каждая неделя будет разделена на несколько видеофрагментов, которые можно просматривать отдельно или в группах. После каждого сегмента будут проводиться короткие тесты без оценки (для проверки понимания), а в конце курса - более длинный тест с оценкой....