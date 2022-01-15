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Back to İnfertilite Hemşireliği (Infertility Nursing)

Learner Reviews & Feedback for İnfertilite Hemşireliği (Infertility Nursing) by Koç University

5.0
stars
10 ratings
2 reviews

About the Course

İnfertilite tanı ve tedavi aşamasında bireylere verilecek hemşirelik bakım sürecinin uygulaması aşamasında ihtiyaç duyulan temel bilgiyi sağlar. İnfertilitenin nedenleri, tanı ve tedavi yöntemleri, bu süreçlerde çiftlerin yaşadıkları fiziksel ve psikososyal sorunları ve önlemeye yönelik hemşirelik girişimlerini içerir....
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1 - 3 of 3 Reviews for İnfertilite Hemşireliği (Infertility Nursing)

By M Y

Jan 15, 2022

Our teacher, who has years of experience in raising healthcare workers, brought to light what should be known about Infertility Nursing and presented them effectively to those who are curious about it. Many thanks to her and her team for the course.

Murat Yağmurca, Bursa, Turkey

Sağlık çalışanı yetiştirme konusunda yılların birikimine sahip hocamız İnfertilite Hemşireliği ile ilgili bilinmesi gerekenleri gün yüzüne çıkarmış ve onları etkili bir şekilde bu konuda merak edenlere sunmuştur. Kursu için kendisine ve ekibine çok teşekkür ederiz.

By Abdul A A

Aug 25, 2020

Lisansta görme şanşım olmadığı bir kaç konuyu açıklığına kavuştum. Çok teşekkürler Sayın Aygül AKYÜZ Hocam.

By Rabia L

Mar 14, 2022

Ödev sekmesinde ki ödevler kontrol edilmiyor. Lütfen kontrol edebilir misiniz?

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