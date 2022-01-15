By M Y•
Jan 15, 2022
Our teacher, who has years of experience in raising healthcare workers, brought to light what should be known about Infertility Nursing and presented them effectively to those who are curious about it. Many thanks to her and her team for the course.
Murat Yağmurca, Bursa, Turkey
Sağlık çalışanı yetiştirme konusunda yılların birikimine sahip hocamız İnfertilite Hemşireliği ile ilgili bilinmesi gerekenleri gün yüzüne çıkarmış ve onları etkili bir şekilde bu konuda merak edenlere sunmuştur. Kursu için kendisine ve ekibine çok teşekkür ederiz.
By Abdul A A•
Aug 25, 2020
Lisansta görme şanşım olmadığı bir kaç konuyu açıklığına kavuştum. Çok teşekkürler Sayın Aygül AKYÜZ Hocam.
By Rabia L•
Mar 14, 2022
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