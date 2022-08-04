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Back to Инновации: от творчества к предпринимательству

Learner Reviews & Feedback for Инновации: от творчества к предпринимательству by University of Illinois at Urbana-Champaign

About the Course

Базовым принципом специализации станет опыт обучения, который интегрируется во все курсы в рамках этой специализации. Он включает анализ ситуации, связанной с новым предприятием - собственным или в рамках более крупной организации - для разработки текущей бизнес-модели и сравнения с альтернативными бизнес-моделями с целью выявления потенциальных возможностей и проблем....
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