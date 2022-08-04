Learner Reviews & Feedback for Введение в кибербезопасность для бизнеса by University of Colorado System
About the Course
Во всем мире работают компьютеры. От малого до крупного бизнеса, от генерального директора до обслуживающего персонала 1-го уровня, все пользуются компьютерами. Этот курс предназначен для того, чтобы дать вам практический взгляд на компьютерную безопасность. Этот курс подходит к компьютерной безопасности таким образом, чтобы его мог понять любой желающий. Вы когда-нибудь задумывались, насколько безопасен веб-сайт вашего банка, когда вы подключаетесь к нему? Интересно, как другие владельцы бизнеса защищают свою сеть? Насколько крупные утечки информации случаются? Это практическая компьютерная безопасность. Это поможет вам ответить на вопрос – на чем мне следует сосредоточиться?...