Learner Reviews & Feedback for مقدمة عن قواعد بيانات للتطوير على الخادم by Meta
About the Course
يقوم مطورو تطبيقات الخادم بكتابة التطبيقات المستخدمة من جانب المستخدمين النهائيين للتعامل مع قواعد البيانات. بعض المهام الشائعة التي يقوم بها المستخدمون باستخدام هذه التطبيقات تتضمن تخزين البيانات والبحث فيها واستخراجها ومعالجتها.
ومن ثم، لا بد أن يحظى كل مطوري تطبيقات الخادم بمعرفة وخبرة كافيتين عن كيفية عمل قواعد البيانات.
في هذه الدورة التدريبية، سيكون هناك مقدمة عن قواعد البيانات واستعراضًا لمختلف طرق استخدامها في تخزين البيانات وإدارتها. كما سنتعلم كيفية التمييز بين الأنواع المختلفة من أنظمة إدارة قواعد البيانات. نقوم بعد ذلك بالتدريب على المهام الأساسية لإنشاء البيانات واختيارها باستخدام أوامر Structured Query Language (لغة الاستعلام المهيكلة - SQL).
بنهاية هذه الدورة التدريبية من المفترض أن يكون بمقدورك:
- إبداء معرفة عملية عن المفاهيم والمبادئ التي تقوم عليها قواعد بيانات
- التعرف على الأنواع المختلفة من التقنيات وأنظمة الإدارة الأساسية المستخدمة في\nقواعد البيانات والقدرة على شرحها
- تمييز وفهم الجمل والأوامر الأساسية في SQL
- معالجة السجلات في قاعدة بيانات باستخدام جمل وأوامر SQL
- معرفة بدائل للغة SQL
- والقدرة على تخطيط وتصميم نظام بسيط لقاعدة بيانات علائقية
ستكون لديك خبرة أيضًا فيما يلي:
- المفاهيم الرئيسية في قواعد البيانات
- صيغ وأوامر MySQL الأساسية
- أنظمة إدارة قواعد البيانات
- قواعد البيانات العلائقية...