Learner Reviews & Feedback for مقدمة إلى تطوير الواجهة الأمامية by Meta
About the Course
مرحبًا بك في المقدمة إلى تطوير الواجهة الأمامية، الدورة التدريبية الأولى في برنامج مطوري الواجهة الأمامية من Meta.
تُعد هذه الدورة التدريبية مكانًا جيدًا للبدء إذا كانت رغبتك أن تكون مطور ويب. سيتم تعريفك بالمسؤوليات اليومية لمطور الويب، والحصول على فهم عام للتقنيات الأساسية والضمنية التي تدعم الإنترنت.سيتم تعريفك بكيفية قيام مطوري الواجهة الأمامية بإنشاء المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تعمل بشكل جيد ويسهل صيانتها.
سيتم التعرُّف على تقنيات تطوير الويب الأساسية، مثل HTML وCSS، والحصول على فرص لممارسة استخدامها.سيتم تقديمك أيضًا إلى إطارات عمل واجهة المستخدم الحديثة، مثل Bootstrap وReact، التي تجعل من السهل إنشاء تجارب مستخدم تفاعلية.
بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون بإمكانك:
- وصف دور مطور الواجهة الأمامية
- شرح التقنيات الأساسية والضمنية التي تدعم الإنترنت
- استخدام HTML لإنشاء صفحة ويب بسيطة
- استخدام CSS للتحكم في مظهر صفحة ويب بسيطة
- شرح مفهوم React
- وصف تطبيقات وخصائص أكثر إطارات عمل واجهة المستخدم شيوعًا
بالنسبة للمشروع النهائي في هذه الدورة التدريبية، ستقوم بإنشاء صفحة ويب وتحريرها باستخدام HTML وإطار عمل Bootstrap CSS. باستخدام شبكة تخطيط تفاعلية، سيكون بإمكانك إنشاء صفحة ويب تفاعلية تحتوي على نصوص وصور تبدو رائعة على أي شاشة بأي حجم.
هذه دورة تدريبية للمبتدئين مخصصة للمتعلمين المتحمسين لتعلم أساسيات تطوير الويب. للنجاح في هذه الدورة التدريبية، لا يشترط امتلاكك لخبرة سابقة في تطوير الويب، ليس مطلوبًا سوى مهارات التنقل الأساسية عبر الإنترنت والحماس لخوض رحلة الترميز (أي، البرمجة)....