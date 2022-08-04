Learner Reviews & Feedback for التحكم في الإصدار by Meta
About the Course
تعرف على كيفية تعاون مطوري البرامج الحديثة حول العالم مع الاستفادة من التعليمات البرمجية لبعضهم البعض. ستتعرف على أنظمة التحكم في الإصدار المختلفة وكيفية الوصول إلى سير عمل فعال لتطوير البرامج. ستتعرف على بعض أوامر Linux الأكثر استخدامًا والتي يمكنك استخدامها للعمل مع الملفات الموجودة على محرك الأقراص الثابتة وإنشاء مهام سير عمل فعالة تساعد على أتمتة عملك، مما يوفر لك وقتك ومجهودك.
وستتعرف في الجزء الأخير على كيفية استخدام Git في مشروعات تطوير البرامج لإدارة ملفات الفريق. وستعمل على إنشاء مستودع يمكنه إدارة مراجعات التعليمة البرمجية....