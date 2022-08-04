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Back to Руководство командами: эффективные командные культуры

Learner Reviews & Feedback for Руководство командами: эффективные командные культуры by University of Illinois at Urbana-Champaign

About the Course

В этом фундаментальном курсе вы погрузитесь в идею создания эффективной командной культуры. Вы изучите различные аспекты командной культуры, которые лежат в основе эффективных команд. Вы узнаете больше о культурах безопасности, вовлеченности и роста, чтобы вести команды к культурам, способствующим наиболее эффективной командной работе. Этот курс является частью набора онлайн-программ Гис Бизнес Колледж, включая АйЭмБиЭй(iMBA) и АйЭмЭСЭМ (iMSM). Подробнее о поступлении на эти программы и о том, как ваша работа на платформе Coursera может быть использована для получения степени https://degrees.giesbusiness.illinois.edu/idegrees/....
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